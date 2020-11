"La paix par la musique" : le concert en ligne contre l'injustice et le racisme

Ils veulent donner de la voix pour la justice sociale dans le monde. Le 1er, décembre, des dizaines d'artistes participeront à un concert en ligne pour récolter des fonds. Cet événement sera l'occasion de célébrer les 75 ans des Nations Unies. **L'événement sur Facebook Live s'intitule Peace Through Music : A Global Event for Social Justice.**

Pour la star internationale béninoise primée aux Grammy Awards, Angelique Kidjo, ce rendez-vous est important.

"Mon expérience a vraiment été une expérience d’humilité, dans ce sens où l’on arrive dans des pays et qu’en tant que musicien, nous avons le privilège de nous connecter avec les gens au-delà de la couleur de la peau, au-delà de notre propre langue, au-delà de la foi. Je veux dire que la musique a ce côté si puissant, que parfois, quand je termine un concert, je me dis : "Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement vivre comme ça ?"", dit-elle.

Lors de ce concert, Angelique Kidjo fera équipe à distance avec le violoncelliste Yo-Yo Ma et Peter Gabriel. Il chanteront entre autres l'hymne anti-apartheid de Gabriel "Biko" ; un message directement lié aux manifestations Black Lives Matter de cette année.

"Le racisme est tellement lié au capitalisme et nous n'avons pas réussi à résoudre ce problème pendant tant, tant, tant d'années, et même de siècles, je pense depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, il devient un cancer qui ronge nos sociétés", ajoute Angelique Kidjo.

Skip Marley, petit-fils de l'icône du reggae Bob Marley, sera également de la partie. Pour ce concert en ligne, il a choisi une chanson en particulier. Pour lui, elle était incontournable.

""Get up, Stand up" est un hymne depuis tellement d'années. Et ça restera toujours un hymne, partout où il y a un combat, partout où il y a de l'oppression, partout où il y a des actes répréhensibles. Et quel meilleur moment que maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour nous, c'est un honneur de participer à ce concert. Nous soutenons la vie, la vie avant la mort. Nous soutenons la race humaine. Nous soutenons la Terre Mère, et nous soutenons tout ce qui est juste. Nous défendons une communauté mondiale, dans son ensemble, un état d’esprit", dit Skip Marley.

L’argent collecté lors du concert "La paix par la musique" sera reversé au Fonds des Nations Unies pour la population et a la Fondation Rock & Roll Hall of Fame, notamment.