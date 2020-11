Les Burkinabés espèrent un renouveau pour le pays

Le double scrutin présidentiel et législatif est particulièrement attendu par les 20 millions de Burkinabés. La grande majorité des 6,5 millions de votants espère que ce sera le point de départ d'un renouveau pour un pays qui a beaucoup souffert ces dernières années.

"_On souhaite un président qui sera à la hauteur de la situation sécuritaire et aussi des parlementaires qui voteront des lois qui nous apporteront le développement" , _explique un quarantenaire à la sortie d'un bureau de vote.

"Il faut éradiquer le système du terrorisme qui tue toutes les familles. Il y a aussi l'éducation et l'autosuffisance, ils en parlent mais ce n'est pas encore arrivé", espère de son côté un retraité.

Une mère de famille assure un peu plus loin les raisons de sa participation à l'élection : " Je vote parce que je veux la paix et pour que le président améliore le système de santé et les écoles, afin que nos enfants puissent aller à l'école".

En 2015, 60% des 5,5 millions d'inscrits avaient participé à l'élection de Roch Marc Christian Kaboré.