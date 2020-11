Nouveau tirs au Tigré, 2,3 millions d'enfants en besoin d'aide urgente

Bahir Dar a une nouvelle fois connu la violence.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, trois roquettes ont été tirées par les forces armées du TPLF Tigréen sur la capitale de la région voisine Amhara. Si les roquettes sont tombées sans faire de victimes ou de dégâts, le TPLF n'en est pas à son premier tir.

Le 13 novembre dernier, plusieurs projectiles avaient déjà visé l'aéroport de Bahir Dar et celui de Gondar, à une centaine de km plus au nord. Un nouveau déchaînement de violence dans le conflit qui a provoqué la fuite de dizaines de milliers d'habitants de la région.

Journée mondiale de l'enfance

Alors que le jeudi 20 novembre marque la journée mondiale de l'enfance, l'UNICEF alerte que le conflit du Tigré a plongé un nombre importants de mineurs dans une situation critique. L'agence onusienne affirme que les opérations militaires dans le nord du pays placent 2,3 millions d'enfants du Tigré en besoin d'aide humanitaire d'urgence.

Après avoir fuit les combats en direction du Soudan voisin, ce sont plusieurs milliers d'autres enfants qui se retrouvent également dans une situation précaire. "12 000 enfants, certains sans parents ni famille, se trouvent dans les camps de réfugiés et les centres d'enregistrement", mis en place en urgence, rappelle l'UNICEF.

Une situation d'autant plus critique que la malnutrition et la Covid-19 avait déjà placé ces enfants dans de grandes difficultés.

L'ONU a également appelé à assurer que les enfants ne soient pas "recrutés et utilisés" dans le conflit qui secoue la région depuis le 4 novembre. Un appel au lendemain de l'accusation lancée par le Dr Mulu Nega Kahsay, qui affirme que le TPLF aurait "formé de nombreux jeunes et enfants mineurs au Tigré au nom des forces spéciales et des milices pour déstabiliser le pays".