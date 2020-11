CAN : le Mali et la Tunisie qualifiés

Outre le pays organisateur, quatre équipes sont désormais qualifiées pour les phases finales de la compétition qui se dérouleront du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Mardi soir, la 4e journée des éliminatoires de la CAN a permis au Mali et à la Tunisie de rejoindre le Sénégal et l'Algérie qui avaient décroché un peu plus tôt leur billet pour la 33e édition de la compétition.

Dans le groupe C, le Mali s'est offert une troisième victoire en l'emportant 2-1 en Namibie. Le Aigles se sont imposés sur desbuts de Sekou Koita et Moussa Doumbia. Ils sont assurés désormais de l'une des deux premières places de la poule où la Guinée, auteur d'un nul dimanche au Tchad (1-1), apparaît en bonne position pour décrocher le second billet.

La Tunisie sera également de la fête début 2022 au Cameroun. Les Aigles de Carthage ont laissé pourtant filer en Tanzanie leurs premiers points dans le groupe J.Saif-Eddine Khaoui avait ouvert pourtant ouvert le score à la 11e minute mais les Tanzaniens ont répliqué en début de seconde période par Faisal Salum (1-1). Un résultat qui fait les affaires de la Guinée Equatoriale, deuxième du groupe après sa victoire deux jours plus tôt sur la Libye (1-0).

En revanche, le Ghana et le Nigéria ont manqué une belle occasion d'assurer leur qualification. Dans le groupe C, les Blacks Stars ont été battu dans le temps additionnel au Soudan sur un but de Mohamed Abdelrahman (1-0). Les Super Eagles ont concédé dans le groupe L, le match nul sur le terrain de la Sierra-Leone (0-0).

Les résultats du 17 novembre

Groupe A : Namibie-Mali 1-2

Groupe C : Soudan-Ghana 1-0

Groupe D : Angola-RD Congo 0-1

Groupe E : Rep. Centrafricaine-Maroc 0-2

Groupe F : Rwanda-Cap-Vert 0-0

Groupe G : Togo-Egypte 1-3

Groupe J : Tanzanie-Tunisie 1-1

Groupe K : Madagascar-Côte d'Ivoire 1-1

Groupe K : Ethiopie-Niger 3-0

Groupe L : Lesotho-Benin 0-0

Groupe L : Sierra Leone-Nigeria 0-0