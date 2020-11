L'exposition de Zanele Mulholi à la Tate Modern reportée pour la 2eme fois

Cela aurait du être une première au Royaume-Uni, mais les visiteurs de la Tate Modern, devront encore prendre leur mal en patience. Pour la deuxième fois le musée a du reporter l'ouverture de l'exposition de l'activiste et artiste sud-africaine Zanele Muholi. Celle-ci devait ouvrir en Avril, puis en Novembre, mais la nouvelle poussée de contamination de Covid 19 et la mise en place d'un second confinement oblige le musée à laisser les portes fermées pour l'instant.

"Son travail doit d'être vu et sera vu. Nous espérons vraiment rouvrir en décembre avec les conseils du gouvernement. Un collègue m'a partagé cette son sentiment et m'a dit que c'était une "exposition de la belle au bois dormant", et celle ci attendra le moment pour se réveiller et revigorer le public, et je ne doute pas que les gens seront prêts et qu'ils voudront venir voir et être inspiré par son travail", explique Sarah Allen, conservatrice au musée de la Tate Modern, à Londres.

Dans son travail Zanele Muholi joue beacoup avec le regard de ceux et celles que la sud-africaine photographie.

"Ce sens du regard est vraiment très important, que ce soit dans ces photographies, ici "Visages et Phases" (), mais aussi dans la salle adjacente "Somnyama Ngonyama" (collection d'autoportraits) - cela revient donc à ce dont nous disions sur la dynamique du pouvoir et sur l'appareil photo et l'histoire de la photographie : qui détient le pouvoir ? Dans ces images, les participants mettent l'appareil photo au défi et engagent le spectateur dans ce dialogue étonnant", continue Sarah Allen.

Muholi a passé les deux dernières décennies à capturer la beauté et l'intimité de la communauté LGBTQI+ sud-africaine, qui souffre des nombreuses discriminations et de la persécution qu'elle subit en Afrique du Sud afin qu'elle ne soit pas effacée des livres d'histoire.