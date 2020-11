"Et après ?" Inquiétude des ivoiriens au lendemain du scrutin

La ville est calme au lendemain du scrutin présidentiel, mais l'incertitude est dans tous les esprits.

Après les actes de violence de samedi dans certaines grandes villes du pays, beaucoup redoutent un retour des violences post-électorales de 2010, qui ont fait plus de 3 000 morts.

"Nous ne voulons plus la guerre, nous voulons la paix, afin que ce qui s'est passé en 2010 ne se reproduise plus jamais. Nous demandons à ceux qui s'y opposent de revenir à la raison pour que la démocratie puisse progresser. Nous ne pouvons pas développer un pays dans la guerre et la haine", exhorte Moussa Doumbia, 67 ans, habitant d'Abobo, dans la capitale.

La vie est peut-être comme tous les jours sur ce marché, mais après des mois de violence, beaucoup se demandent ce qui va se passer

"Nous avons peur de ce qui va arriver, nous avons peur de ce qui va suivre, honnêtement nous ne savons pas comment les choses vont se passer, donc nous avons peur" confie Aicha Touré, vendeuse de légumes.

Selon cet habitant du quartier, la peur et la lassitude sont dans l'esprit de tout le monde.

"Nous avons peur, les Ivoiriens sont fatigués (de la situation), nous n'allons pas passer notre temps avec les politiciens, ce n'est pas là que nous allons rester. Les jeunes doivent travailler, nous, les Ivoiriens, sommes unis" assure le résident local Julien Yobouet.

L'incertitude est passée dans les jours qui viennent. Les Ivoiriens se demandent maintenant si la publication des résultats, même partiels, des élections dans les cinq prochains jours pourrait déclencher davantage de troubles dans le pays, comme cela a été le cas il y a dix ans.

Jusqu'à présent, les violences entourant les élections présidentielles dans le pays ont fait au moins 30 morts depuis le mois d'août.