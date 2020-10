Pas de répit pour les manifestations anti-Macron

Les manifestations se poursuivent dans certains pays d’Afrique du Nord contre les propos d’Emmanuel Macron sur le droit à la caricature.

En Tunisie, des dizaines de personnes se sont rassemblés sur l’avenue de Paris, à Tunis, pour crier leur colère contre le président français.

Idem en Libye, où des manifestants étaient à Tripoli pour exprimer leur désaccord sur la publication de caricatures de Mahomet, le Prophète de l’Islam.

"Comme vous le voyez ici, les pays arabes sont un peu en colère à cause de ce qui s'est passé : les caricatures et l'histoire du prophète Mahomet. Nous avons juste besoin qu'on nous respecte, nous avons besoin que Macron et les gens respectent notre Prophète parce que nous l'aimons tellement", déclare Sarah Mubarak, une habitante de Tripoli.

Emmanuel Macron a défendu le droit de se moquer des religions après le meurtre d'un instituteur ayant montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression.