Une candidate républicaine et afro-américaine à l'élection du Congrès

Mardi 3 novembre, en parallèle de l’élection présidentielle, les électeurs américains devront également désigner leurs représentants à Washington d’une partie des membres du Congrès fédéral.

Parmi ces aspirants Kimberly Klacik, afro américaine est la candidate républicaine de l’état du Maryland. Elle se retrouve dans les valeurs conservatrices du parti :

"Mes parents étaient démocrates. Je suppose que c 'est un peu comme un rituel de passage, pour beaucoup de familles noires, mais quand je suis partie de la maison de mes parents et que j'ai fini par, consommer l’actualité qu'ils n'avaient pas encore filtrées, j'ai commencé, à faire mes propres recherches, et je me suis rendue compte que j'avais des valeurs plus conservatrices. Vous savez, comme beaucoup de familles noires, nous avons grandi dans l'église, et nous sommes conservateurs, ; nous ne le savons pas vraiment jusqu'à ce que nous allions faire nos propres recherches. "

Kimberly Klacik, a récemment attiré l'attention du président américain Donald Trump - il a déclaré sur Twitter qu'il est "un grand fan des femmes noires conservatrices fortes."

Le renouvellement des membres du Congrès fédéral déterminera quel parti sera majoritaire au sein de l’hémicycle pour appuyer la politique du vainqueur de l’élection présidentielle.

Le 3 novembre les électeurs américains éliront également leur maire et conseil municipal a l’échelle locale ainsi que les représentants et sénateurs des congrès locaux.