Duel à distance Trump-Biden en Floride

Donald Trump et Joe Biden s’affrontent à distance en Floride, un État essentiel pour permettre aux républicains d'accéder à un nouveau mandat.

Les deux candidats ont peint des visions radicalement différentes des États-Unis, alors que les derniers chiffres montrent un regain économique, et ce en pleine remontée du nombre de contaminations au coronavirus.

"Grâce à nos politiques, l'Amérique connait la reprise la plus rapide et la plus importante. Nous entreprenons la meilleure reprise au monde, aucun autre pays - petit ou grand - ne se remet comme nous", s'est exclamé Donald Trump lors d'un rassemblement à Tampa.

Guérir l'âme de l'Amérique

Cependant que le président américain annonçait la fin de la crise sanitaire, Joe Biden le qualifiait "d'irresponsable", déclarant qu'il "a abandonné la lutte contre la COVID19". Le candidat démocrate a promis de "guérir l'âme de l'Amérique".

"Le cœur et l'âme de ce pays sont en jeu ici, en Floride. C'est à vous de jouer ! Vous détenez la clé ! Si la Floride vire au bleu, c'est fini. C'est gagné !"

Donald Trump devait rétorquer qu'un éventuel confinement sous Joe Biden mettrait fin à toute vie normale.

Le président républicain tiendra trois rassemblements en Pennsylvanie ce samedi, avant une tournée dans les swing states de Floride, du Michigan, de Géorgie et de Pennsylvanie.

Joe Biden sera quant à lui dans le Minnesota, l'Iowa, le Wisconsin et finalement le Michigan, pour un rassemblement conjoint avec l'ancien président Barack Obama.