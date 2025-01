Les animaux du zoo de Houston découvrent la neige pour la première fois

Mardi, une tempête hivernale a balayé le sud des États-Unis, apportant des chutes de neige inhabituelles. Au zoo de Houston, les animaux ont découvert et profité de ces rares chutes de neige. Cette tempête exceptionnelle a recouvert le Texas et la côte nord du golfe du Mexique, paralysant les transports et fermant les écoles pour plus d'un million d'élèves. La région est plus habituée aux cyclones qu'à des chutes de neige.