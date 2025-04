Coup d'œil sur les attaques à la voiture-bélier à travers le monde

Un SUV a percuté la foule lors d'un festival du patrimoine philippin à Vancouver ce week-end, tuant 11 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Au cours des dernières décennies, d'autres attaques similaires ont été inspirées par des politiques extrémistes ou imputées à des troubles mentaux ou à la misogynie.

Ce que les autorités appellent les « attaques à la voiture-bélier » ont transformé les villes, avec des barrières en béton autour des espaces publics et des obstacles anti-véhicules dans les nouveaux lotissements. Lors de l'attaque de Bourbon Street en 2025, juste avant le Super Bowl à La Nouvelle-Orléans, les autorités ont ajouté des barrières anti-explosion pour plus de sécurité.

Voici les détails de quelques attaques au volant majeures :

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 avril 2025

Un suspect a été inculpé de plusieurs chefs de meurtre après qu'un VUS Audi a foncé à toute vitesse dans une rue fermée et bordée de camions de cuisine de rue, heurtant des personnes participant à un festival. Les autorités indiquent que 32 personnes ont été blessées, dont les victimes étaient âgées de 5 à 65 ans. Les autorités précisent que le suspect, un homme de 30 ans, présentait des antécédents de troubles mentaux.

LA NOUVELLE-ORLÉANS, 1er janvier 2025

Au moins 15 personnes sont tuées et des dizaines d'autres blessées après qu'un citoyen américain originaire du Texas a foncé avec son véhicule sur une foule de piétons dans le quartier animé du Quartier français de La Nouvelle-Orléans, à 3 h 15 du matin le jour de l'An. Le FBI identifie le suspect comme étant Shamsud-Din Jabbar, 42 ans. Il est tué lors d'un échange de tirs avec la police. Le FBI indique que plusieurs engins explosifs potentiels ont été récupérés et qu'un drapeau associé au groupe État islamique a été retrouvé dans le camion.

MAGDEBURG, Allemagne, 20 décembre 2024

Au moins cinq personnes sont tuées et plus de 200 blessées lorsqu'une voiture fonce sur un marché de Noël dans l'est de l'Allemagne. La police arrête un médecin saoudien de 50 ans, qui a renoncé à l'islam et soutient le parti d'extrême droite AfD.

ZHUHAI, Chine, 11 novembre 2024

Un conducteur de 62 ans fonce sur des personnes s'entraînant dans un complexe sportif du sud de la Chine, faisant 35 morts, lors de l'attentat le plus meurtrier que le pays ait connu depuis des années. Les autorités affirment que le suspect est bouleversé par son divorce. Il plaide coupable d'atteinte à la sécurité publique par des moyens dangereux et est condamné à mort.

WAUKESHA, Wisconsin, 21 novembre 2021

Six personnes sont tuées et des dizaines d'autres blessées lorsqu'un homme a foncé dans un défilé de Noël au volant de son SUV dans la banlieue de Milwaukee. Darrell Brooks Jr., qui a foncé dans la foule après une bagarre avec son ex-petite amie, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Le juge rejette les arguments de lui et de sa famille selon lesquels une maladie mentale l'aurait poussé à agir ainsi.

LONDON, Ontario, 6 juin 2021

Quatre membres d'une famille musulmane sont tués lorsqu'un agresseur les percute avec une camionnette. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau qualifie cet acte d'« attaque terroriste motivée par la haine ». Le nationaliste blanc Nathaniel Veltman est condamné à la prison à vie.

TORONTO, 23 avril 2018

Un Canadien de 25 ans, Alek Minassian, fonce avec une camionnette de location sur des piétons, majoritairement féminins, sur la rue Yonge, l'artère principale de Toronto, tuant 10 personnes et en blessant 16. Minassian affirme à la police appartenir à une communauté en ligne d'hommes frustrés sexuellement, les « incels ». Il est condamné à la prison à vie.

NEW YORK, 31 octobre 2017

Sayfullo Saipov, un extrémiste islamique d'Ouzbékistan, fonce avec une camionnette sur une piste cyclable populaire de New York, tuant huit personnes. Il est reconnu coupable de terrorisme et condamné à dix peines de prison à vie et à 260 ans de prison.

BARCELONE, Espagne, 17 août 2017

Un homme fonce avec une camionnette sur les Ramblas, boulevard très fréquenté de la ville espagnole, tuant 14 personnes et en blessant d'autres. Le groupe État islamique revendique l'attentat. Plusieurs membres de la même cellule commettent une attaque similaire dans la station balnéaire voisine de Cambrils, tuant une personne.

CHARLOTTESVILLE, Virginie, 12 août 2017

Lors d'un rassemblement « Unite the Right », le suprémaciste blanc James Alex Fields Jr. fonce en voiture sur une foule de contre-manifestants, tuant une femme et blessant des dizaines de personnes. Fields purge une peine de prison à perpétuité pour meurtre et crimes haineux.

LONDRES, 19 juin 2017

Darren Osborne, un homme radicalisé par les idées d'extrême droite, fonce avec une camionnette sur des fidèles devant une mosquée de Finsbury Park, tuant un homme et blessant 15 personnes. Osborne est condamné à la prison à vie.

LONDRES, 3 juin 2017

Trois agresseurs fonce avec une camionnette sur des piétons sur le London Bridge avant de poignarder des personnes à Borough Market, tout proche. Huit personnes sont tuées et les agresseurs sont abattus par la police.

LONDRES, 22 mars 2017

Le Britannique Khalid Masood fonce avec son SUV sur le pont de Westminster, tuant quatre personnes, puis poignarde mortellement un policier qui gardait le Parlement. Masood est abattu.

MELBOURNE, Australie, 20 janvier 2017

Six personnes sont tuées et plus de 30 blessées lorsqu'une voiture percute la foule à l'heure du déjeuner sur une zone piétonne.

Centre commercial de la deuxième ville d'Australie. James Gargasoulas est déclaré en état de psychose liée à la drogue et condamné à la prison à vie.

BERLIN, 19 décembre 2016

Anis Amri, un demandeur d'asile tunisien débouté, fonce avec un camion détourné sur un marché de Noël de la capitale allemande, tuant 13 personnes et en blessant des dizaines. L'agresseur est tué quelques jours plus tard lors d'une fusillade en Italie.

NICE, France, 14 juillet 2016

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, résident français d'origine tunisienne, conduit un camion de location sur près de deux kilomètres le long d'une promenade balnéaire bondée de la station balnéaire de la Côte d'Azur, le jour de la fête nationale, tuant 86 personnes lors de l'attentat le plus meurtrier du genre. Il est abattu par la police, mais huit autres personnes sont condamnées à des peines de prison pour avoir participé à l'organisation de l'attentat.

STILLWATER, Oklahoma, 24 octobre 2015

Une femme fonce sur la foule lors d'un défilé de l'université d'État de l'Oklahoma, tuant quatre personnes, dont un jeune enfant, et en blessant de nombreuses autres. Adacia Chambers, qui a plaidé non coupable à plus de 40 chefs d'accusation, purgera quatre peines de prison à vie concurrentes pour ces meurtres. Des témoins ont décrit une scène de chaos : des corps ont été projetés en l'air après l'impact et ont atterri sur la route.

APELDOORN, Pays-Bas, 28 avril 2009

L'ancien agent de sécurité Karst Tates fonce sur les spectateurs du défilé pour tenter de percuter un bus à toit ouvert transportant des membres de la famille royale néerlandaise. Six personnes sont tuées et Tates succombe à ses blessures le lendemain, laissant le mystère sur son mobile.

CHAPEL HILL, Caroline du Nord, 3 mars 2006

Mohammed Taheri-Azar, diplômé de l'Université de Caroline du Nord, fonce avec son SUV sur la foule de l'université, blessant légèrement neuf personnes, soi-disant pour venger les morts musulmans à l'étranger. Il est condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 33 ans de prison.

SANTA MONICA, Californie, 16 juillet 2003

Un homme de 86 ans percute un marché de producteurs, tuant dix personnes et en blessant des dizaines d'autres. Il a été condamné à une mise à l'épreuve après avoir été reconnu coupable de dix chefs d'homicide involontaire au volant avec négligence grave.