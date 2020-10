Nigeria: Coups de feu dans les manifestations à Lagos

Des coups de feu ont été entendus à Lagos vendredi, alors que le Nigeria connaît depuis deux semaines de fortes manifestations contre les violences policières.

Des routes étaient bloquées et des policiers patrouillaient en civil dans la plus grande ville du pays, après un discours télévisé du président Muhammadu Buhari dans lequel il mettait les manifestants en garde et leur demandait de ne pas "discréditer la sécurité nationale".

Les manifestations ont débuté le 8 octobre, après une vidéo virale montrant un homme passé à tabac par la police.

Malgré la dissolution de l'unité policière en cause, le mouvement a pris de l'ampleur et les forces de l'ordre ont répondu violemment.

D'après Amnesty International, 12 personnes ont été tuées mardi lorsque la police a ouvert le feu sur une foule pourtant paisible, amenant à 56 le nombre total de victimes depuis le début du mouvement.