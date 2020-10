Mali : "La transition est bien partie"

Il s'est dit "satisfait des actions entreprises par les autorités de transition", le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui est également président en exercice de la CEDEAO, était au Mali ce dimanche pour faire un point avec le pouvoir en place, quelques jours après que l'organisation a levé les sanctions imposées au Mali depuis le putsch du 18 août.

"Le président de la conférence de la CEDEAO a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement depuis le 18 août 2020, notamment la libération des personnalités civiles et militaires qui étaient en détention, la mise en place des nouvelles autorités de la transition et l'adoption de la Charte de la transition. Le président de la conférence a pris acte des informations sur la mise en place prochaine du Conseil national de transition dans un processus inclusif. Il a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral pour arriver aux élections présidentielle et parlementaires dans le délai indiqué", a détaillé, Jean-Claude Kassi Brou, le président de la Commission de la CEDEAO.

Le 18 août dernier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre Boubou Cissé étaient arrêtés par des militaires en révolte qui s'était mutiné quelques heures plus tôt. Mutinerie qui a tourné au coup d'État et a entraîné la démission du président Keïta et l'installation de la junte au pouvoir.