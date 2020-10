Black Box, dernier thriller des producteurs de Get Out et Insidious

Mamoudou Athie est le personnage principal de Black Box, le dernier thriller de la société Blumhouse, connu pour ses films d’horreur tels que Paranormal Activity et Get Out.

L’acteur mauritanien tient le rôle d'un père qui a perdu sa femme et sa mémoire dans un accident de la route.

Il subit ensuite un traitement expérimental atroce mené par le Dr Lillian Brooks, incarné par Phylicia Rashad, aussi connu pour son rôle dans le Cosby Show.

"Plus on travaille, plus on s'améliore et plus on acquiert de l'expérience. Surtout si on travaille avec de bonnes personnes telles que Phylicia Rashad. Bonnes personnes est d’ailleurs un euphémisme quand on travaille avec des gens aussi brillants que Madame Rashad et Emmanuel. Ça ne peut être qu'une bénédiction pour votre créativité et votre apprentissage. Cela a certainement été le cas pour moi".

Avec un tournage en pleine pandémie de coronavirus, la société de production Blumhouse avait redoublé de précaution pour assurer la sécurité des différentes équipes.

"L’avantage de grosses productions est qu’elle ont les moyens nécessaires pour mener à bien leurs projets. Nous étions dans une bulle où nous étions tous en sécurité. C'était bien plus sûr que lorsque je vivais à Los Angeles. Nous nous faisions tester trois fois par semaine, ce qui est assez incroyable. Nous portions des masques de protection sur le tournage. C’était rassurant. Cela n’aurait pas pu mieux se passer. "

Réalisé par le texan d’origine ghanéenne Emmanuel Osei Kuffour Jr, Black Box est déjà disponible sur les plateformes de streaming.