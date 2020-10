Rihanna de retour avec un nouveau show de lingerie

Rihanna est de retour avec un nouveau show de lingerie !

Des mannequins de toutes formes, tailles et couleurs de peau présenteront une gamme de lingerie aux lignes extravagantes et à des prix abordables.

"J_e veux une représentation hors du commun, où les femmes ne sont généralement pas projetées comme étant sexy. Mais elles le sont. Elles sont sexy, et elles ont besoin de le savoir. Elles doivent être reconnues pour ça, peu importe leur taille_", déclare la star américaine.

_"Ce qui me fait du bien, c'est quand je me sens en bonne santé, quand je sens que ma peau brille, que mes cheveux sont épais et que je suis contente de faire de petites choses dans la vie. Apprécier chaque petite chose - cela me rend heureuse. Le bonheur ouvre toutes les portes. Il vous donne l’impression que vous pouvez tout faire : être créatif, féroce, antisocial. On peut être ce qu'on veut à condition de se sentir bien et d'être heureux là où on est."

L’icône de la pop célèbre la sortie de sa collection Automne 2020 en conviant un éventail de mannequins et d'invités, dont Rosalia, Paris Hilton, Demi Moore, Willow Smith et Christian Combs.

"Elle est géniale et visionnaire. Je me sens très honoré de m’inscrire dans sa vision", s'extasie Willow Smith.

Christian Combs "Elle me fait me sentir féroce, sexy, confiant et puissant ! Le simple fait d'être un Noir en Amérique, de voir toutes mes reines noires et de pouvoir participer à un grand défilé de mode comme celui de Savage X Fenty, de me réveiller chaque jour et d'être un Afro-Américain, me fait me sentir fort, féroce et confiant.

La nouvelle collection de Rihanna est à retrouver le site web de Savage X.