Sarah Palafox, le buzz afro-mexicain

Sarah Palafox, chanteuse afro-américaine qui a grandi au Mexique, a réalisé un véritable buzz sur Instagram grâce à une vidéo d’elle interprétant un chant traditionnel mexicain accompagnée de Mariachis.

Sa version déchirante de "Que Me Vas A Dar" de Jenni Rivera, a surpris les utilisateurs du réseau social.

"Les paroles et la musique de cette chanson me rappellent beaucoup de souvenirs. Je ne suis pas fermée aux autres styles musicaux mais je dirais que je me sens vraiment « locale » quand je la chante".

Sarah mêle une voix soul au style musical mexicain régional, la banda.

Une diversité qui ne plaît pas à ses détracteurs qui l’accusent d’appropriation culturelle.

"On m'a dit qu'on ne pouvait pas porter de tresses ou de coiffure afro tout en montant sur scène pour chanter de la musique mexicaine. Et moi, je me dis : "Pourquoi pas ? J'aime mes perruques et tout le reste, mais parfois je porte juste mon afro, je prends une guitare et je chante comme ça".

Adoptée par une famille mexicaine, Sarah a grandi au Mexique puis en Californie dans la tradition mexicaine.

_"Rien que le fait de savoir dans quel milieu je suis née, comment j'ai été élevée, dans quoi j’ai évolué, je me rends compte que j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai l'impression d'en être le parfait exemple, tout comme ma famille est l’exemple parfait de ce qui peut arriver si nous avançons ensemble".

_

De son nom de scène Sarah La Morena, la chanteuse prépare un album de chants mexicains régionaux.