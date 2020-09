L'Afrique du Sud salue une dernière fois Mr George

Les funérailles de George Bizos avaient lieu ce jeudi à Johannesbourg en Afrique du Sud. Des obsèques célébrées dans la plus grande intimité, Covid oblige.

George Bizos est décédé la semaine dernière à l'âge de 92 ans. Il était une des grandes figures de l'apartheid après avoir défendu pendant plusieurs décennies le leader de l'ANC, Nelson Mandela.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, était intervenu en personne à la télévision publique pour saluer la disparition de celui que tout le pays appelait George.

Orateur exceptionnel, George Bizos s'est battu pendant plus d'un demi-siècle pour défendre l'égalité entre blancs et noirs lui l'émigré européen sidéré à son arrivée en Afrique d'avoir plus de droits que la grande majorité des sud-africains noirs.