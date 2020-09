Les Mauriciens demandent la démission du gouvernement

Les Mauriciens de nouveau dans la rue pour manifester contre le gouvernement.

Samedi, dans les rues de Mahébourg, sur la côte sud-est, près de 25000 personnes selon la police ont défilé pour protester contre la gestion de la marée noire par le gouvernement

A l’endroit même où un cargo s'est échoué en juillet avant de déverser plus de 1 000 tonnes de carburant dans la mer immaculée.

La marée noire a causé des dommages incalculables à l'archipel de l'océan Indien, qui compte 1,3 million d'habitants et qui dépend de son littoral légendaire pour la pêche et l'écotourisme.

Le Premier ministre Pravind Jugnauth et son gouvernement ont été accusés de ne pas avoir agi assez vite pour prévenir la pire crise environnementale de l'histoire du pays.

Les manifestants au visage peint ont envahi le littoral à Mahébourg et demandé au gouvernement de démissionner à la suite de cette catastrophe.

C'était le deuxième grand rassemblement sur la marée noire après les dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans la capitale Port Louis le 29 août, lors de la plus grande manifestation jamais vue à Maurice depuis 40 ans.

Le MV Wakashio s'est écrasé au large de l'île Maurice le 25 juillet avec 4 000 tonnes de carburant à bord, mais n'a pas commencé à fuir le pétrole pendant plus d'une semaine.

Au moment où Jugnauth a lancé un appel urgent à l'aide internationale, la nappe avait atteint le rivage, recouvrant les forêts de mangroves, les écosystèmes fragiles et les récifs coralliens.

Le propriétaire japonais du MV Wakashio s'est engagé cette semaine à verser au moins 9,4 millions de dollars pour aider à réparer les dégâts causés par le déversement.

Une armée de volontaires a nettoyé le littoral, mais le vraquier touché a continué à fuir, même après que les équipes de sauvetage aient déclaré que le dernier carburant à bord avait été enlevé le 12 août.

Le navire s'est finalement divisé et le plus gros morceau a été remorqué en mer et a coulé, ce qui a encore plus irrité les écologistes. La plus petite partie reste échouée sur le récif et est visible depuis Mahébourg.

La mort de près de 50 baleines à tête de melon n'a fait qu'accroître l'indignation, tout comme la mort de deux marins impliqués dans le processus de sauvetage lorsque leur remorqueur est entré en collision avec une barge.

On ne sait toujours pas pourquoi le Wakashio était si près du rivage lorsque l'accident s'est produit. Jugnauth a demandé une enquête officielle et a promis une enquête complète et transparente.