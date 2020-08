Ile Maurice: Dix-huit dauphins morts échoués sur la côte Est

Dix-huit dauphins morts se sont échoués mercredi sur les côtes de Maurice.

Des dauphins d'Electre ont été repérés sur les plages de Grand-Sable, dans le sud-est de l’ile.

De nombreux habitants craignent que ces décès ne soient la conséquence de la marée noire causée par le Wakashio.

Ce vraquier avait heurté un récif à la Pointe d'Esny le 25 juillet dernier, laissant échapper au moins 1 000 tonnes de fioul qui ont souillé le parc marin et des forets de mangroves. L'épave s'est brisée en deux trois semaines plus tard après une course contre la montre pour pomper son carburant.

Enquête urgente

Selon le ministre de la Pêche, Sudheer Maudhoo, aucune trace d’hydrocarbures n’aurait été retrouvé dans leur système respiratoire. Greenpeace a réclamé une "enquête urgente" pour établir les faits.

Les autorités mauriciennes, aidées d'experts étrangers, essaient toujours d'évaluer l'impact de la fuite du MV Wakashio. Selon leurs premières conclusions, il n'y aurait pas de dommages sur les fonds marins et les récifs coralliens.

Mais la poupe du bateau, toujours échouée, continue à menacer les coraux. Et des nappes d'hydrocarbures ont atteint des mangroves, risquant de tuer des plantes dans les prochains mois.