Coronavirus : le point sur la pandémie en Afrique le 23 août

L'Afrique compte à ce jour plus d' 1,1 million cas de covid-19 confirmés, selon les chiffres de l'OMS.

La moitié de ces cas ont été recensés en Afrique du Sud, pays le plus contaminé du continent avec 600.000 cas confirmés.

Le pays bénéficie d'un des meilleurs système de santé du continent mais les accusations de corruption dans la fourniture d'équipements de protection pour les soignants se multiplient.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié de «meurtre» les affaires de corruption entourant les équipements de protection (EPI) qui sont utilisés dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

«Tout niveau de corruption est inacceptable et tout type de corruption est inacceptable. Cependant, la corruption liée aux EPI est, pour moi, en fait un meurtre», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, après avoir été interrogé par une journaliste sur les affaires de corruption en Afrique du Sud. «Si les travailleurs de la santé travaillent sans EPI, leurs vies sont en danger. Et cela met aussi en danger la vie des personnes qu'ils soignent. C'est donc criminel, et c'est un meurtre. Et il faut que cela cesse».

À ce jour, sur l'ensemble du continent, le virus a fait 27.000 morts.

Les pays les plus touchés sont le Nigéria 51.905 cas, le Ghana : 43.325 cas, suivis de l'Algérie : 41.068 cas.

Après avoir observé une baisse du nombre moyen de personnes quotidiennement testées positives au covid-19 la semaine dernière, le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de l'Union africaine John Nkengasong a annoncé y voir un « signe d'espoir » dans le combat contre la maladie sur le continent.

La moyenne en Afrique la semaine dernière était de 10 300 nouveaux cas par jour, contre 11 000 la semaine précédente, a indiqué le directeur du CDC Afrique lors d'une conférence de presse à Addis Abeba.