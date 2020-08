Mozambique : Des djihadistes s’emparent du port de Mocimbao da Praia

Des djihadistes se sont emparé mercredi du port de Mocimboa da Praia, dans le nord du Mozambique. « Le port de Mocimboa da Praia a été pris par des terroristes à l'aube », selon le site Moz24Horas.

Utilisant un lance-roquette, les djihadistes ont touché un bateau dans le port, selon une source militaire qui a reconnu que « la situation est compliquée ». L’armée et la police ont lancé une contre-offensive.

Activités gazières dans la région

Situé dans la province de Cabo Delgado, le port de Mocimboa da Praia se trouve à environ 80 km au sud de la péninsule d'Afungi, qui abrite d'importantes installations pour le développement de gaz naturel liquéfié. Il est actuellement utilisé dans le cadre de ces activités gazières, d'où son importance dans la région.

Fin juin, des hommes armés avaient tué huit ouvriers d'une entreprise privée de BTP travaillant pour le groupe français Total sur son projet gazier de plusieurs milliards de dollars. Au même moment, des djihadistes avaient déjà attaqué et occupé temporairement Mocimboa da Praia. Une précédente occupation de la ville quelques mois auparavant avait provoqué un exode massif de ses habitants.

Insurrection depuis 2017

Le nord du Mozambique est le théâtre depuis 2017 d'une insurrection djihadiste qui a fait un millier de morts et entravé le développement de l'exploitation de ses réserves de gaz offshore. Les attaques d'ouvriers travaillant sur les projets de développement de gaz naturel liquéfié avaient pourtant été rares jusqu'à présent.

Les attaques dans cette région ont déjà fait au moins 1 300 morts, selon l'ONG The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Dans son dernier rapport publié mercredi, ACLED écrit que « les insurgés et les forces de sécurité gouvernementales se sont affrontés de manière plus ou moins constante dans la région depuis la soirée du 5 août ».