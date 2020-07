Un avion d'Ethiopian Airlines prend feu à l'aéroport de Shanghai

Un Boeing 777 cargo d’Ethiopian Airlines a pris feu à ce mercredi matin à l’aéroport international de Shanghai Pudong en Chine.

« L’avion cargo d’Ethiopian Airlines B777 avec le numéro d’immatriculation ET6ARH a pris feu lors du chargement de marchandises à l’aéroport de Pudong Shanghai aujourd’hui, le 22 juillet 2020. L’avion était en service régulier de fret entre Shanghai et Sao Paulo-Santiago via Addis-Abeba. Tout le personnel du groupe et l‘équipage sont en sécurité », a rapporté la compagnie sur son compte Twitter.

L’incendie semble avoir éclaté sur le pont cargo de l’avion avant de traverser les ponts supérieurs. Les équipes de pompiers de l’aéroport se sont précipitées sur les lieux pour empêcher les flammes de se propager à la passerelle et à l’aéroport.

Fire breaks out on a Ethiopian Airlines 777F at Shanghai Pudong Airport. No reports of injuries at this time. pic.twitter.com/PtPeLx3Vkv — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) July 22, 2020

« Ehiopian a collaboré avec toutes les autorités concernées et a maîtrisé l’incendie. La cause de l’incident fait actuellement l’objet d’une enquête par les autorités compétentes », peut-on lire.

Ethiopian était l’une des principales compagnies aériennes mondiales qui a poursuivi ses activités au plus fort de la pandémie de coronavirus. La compagnie aérienne a ouvert une aile spéciale pour le fret pharmaceutique afin d’aider à la livraison mondiale de fournitures pendant la crise sanitaire.

“Nous avons le réseau de fret le plus étendu, la plus grande flotte, le plus grand terminal de fret, le plus d’interconnexions. Je suis optimiste quant à notre retour à la normale. Notre stratégie à long terme reste inchangée”, a déclaré Tewolde Gebremariam, PDG du groupe Ethiopian.

La compagnie aérienne a également joué un rôle crucial dans le rapatriement des citoyens d’Afrique vers d’autres régions du monde et vice-versa.