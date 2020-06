La Covid-19 impacte plus les femmes en Afrique (OMS)

La Covid-19 continue de gagner du terrain en Afrique et son impact sur les femmes suscite des inquiétudes au niveau de l’Organisation mondial de la santé.

S’il fallait rebaptiser la Covid-19 en Afrique, elle s’appellerait sans doute Julie, Fatou, ou Marie. En tout cas, cette crise sanitaire mondiale a les traits plus féminins que masculins sur le continent. C’est du moins, l’avis de l’envoyée spéciale de l’Union africaine pour les Femmes, la Paix et la Sécurité, Binta Diop.

« La majorité des femmes africaines sont sur le marché du travail “informel”, elles perdent leur emploi et on leur demande de rester en sécurité à la maison. Donc, définitivement, je peux dire que l’impact de Covid-19 a le visage des femmes en particulier sur notre continent. En raison de la situation, elles sont [plus] touchés de manière disproportionnée que les hommes. »

Et cette pandémie de Covid-19 n’a pas que des impacts très négatifs sur le plan économique. Elle a également dégradé davantage la condition des femmes sur le continent avec comme point d’orgue, les violences domestiques.

« Les distanciations physiques liées aux ordonnances de séjour à domicile ont affecté les entreprises des femmes, leur capacité à gagner leur vie au quotidien et, dans certains cas, ont malheureusement exposé les femmes impliquées dans des relations abusives à un risque plus élevé de violence, la violence sexiste. », indique le Dr. Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Une question que la pression économique semble avoir reléguée au second plan. Et la situation inquiète l’UA, l’ONU et les organisations de défense des droits des femmes.