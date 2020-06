Maroc : le coronavirus paralyse le secteur artisanal

La pandémie de Covid 19 affecte durement le patrimoine artistique et culturel. Depuis près de trois mois, les artisans du Maroc sont privés de revenus, les activités sont à l’arrêt total.

Ici au centre artisanal d’Oulja situé à Salé, près de Rabat, des poteries, des vanneries et des meubles en fer forgé s’entassent dans les étals désertés du complexe.

“La crise est passée, mais notre situation va s’aggraver, il n’y a pas de clients venus admirer nos produits et pas d’acheteurs, car les bazars sont fermés. La crise durera encore plus longtemps, et pour nous, elle ne passera pas avant un an. Là, l’Etat doit aider ces femmes”, évoque Rachida Nabati, tisserande.

“Je pense que nos emplois d’artisans n’existeront plus après la pandémie de coronavirus. S’il n’y a pas de soutien ou d’aide des autorités, il disparaîtra”, précise Youssef Rghalmi, potier.

Les touristes ont disparu, le confinement a paralysé la vie économique. Malgré tout, les artisans doivent chercher des moyens créatifs pour écouler leurs produits.

“Nous devons commercialiser notre produit via Internet, car nous sommes maintenant obligés de vendre à distance, car le client ne peut pas voyager pour ici, pour voir le produit et l’acheter. Il doit pouvoir être servi tout en restant à la maison”, indique Abdelhaq Saidi, maître plâtrier.

“La seule chose qui améliore l’artisanat est la demande, donc quand il y a une demande, l’artisanat avance et innove, mais quand ce n’est pas le cas, la situation restera stagnante”, regrette Abderrazak Messoudi, artisan.

Des pistes de relance ont récemment été évoquées par la ministre du Tourisme et de l’Artisanat Nadia Fettah comme la création d’espaces d’exposition dans les grandes surfaces, pour ce secteur qui emploie près de 20% de la population active.