Soudan du Sud : le vice-président et son épouse guéris du coronavirus

Au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar et son épouse Angela Teny qui est par ailleurs ministre de la Défense se remettent de la covid-19, a déclaré le cabinet du numéro 2 sud-soudanais.

Ils vont devoir reprendre leurs fonctions sous peu. Le mari Riek Machar en tant que vice-président de la République et l‘épouse retrouve son poste de ministre de la Défense.

« Le vice-président, le Dr Riek Machar Teny-Dhurgon et le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Madame Angelina Teny, sont tous deux sortis de l’hôpital aujourd’hui (samedi) après avoir complètement récupéré du coronavirus », peut-on lire dans un communiqué rendu public samedi par le cabinet du vice-président soudanais.

Il y a trois semaines, Riek et Angelina Machar ont été déclarés positifs au coronavirus. Le couple a ainsi été hospitalisé pour une prise en charge. Les deux dépistages subis après les soins s‘étant révélés négatifs les époux Machar sont sortis de l’hôpital.

Le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, et son épouse, la ministre de la Défense Angelina Teny, ont repris leurs fonctions officielles lundi après s‘être remis de COVID-19, selon un communiqué.

Machar et Angelina se sont isolées à Juba il y a trois semaines après avoir été testées positives pour le nouveau coronavirus.

Le 54è État africain (indépendant en 2011) a enregistré 1 317 cas de coronavirus dont six guérisons et quatorze morts. Le Soudan voisin comptabilise plus de 6 000 cas de covid-19, ce qui en fait le pays le plus touché de l’Afrique de l’est.

Le 54è État africain (indépendant en 2011) a enregistré 1 317 cas de coronavirus dont six guérisons et quatorze morts. Le Soudan voisin comptabilise plus de 6 000 cas de covid-19, ce qui en fait le pays le plus touché de l’Afrique de l’est.