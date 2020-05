Coronavirus : le vice-président sud-soudanais testé positif

Le vice-président du Soudan du Sud et ex-rebelle, Riek Machar, sa femme ministre de la Défense, Angelina Teny, et plusieurs membres de son équipe, ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé lundi son bureau..

“Il a déclaré publiquement qu’il a été testé positif, et dès aujourd’hui, il s’est mis en quarantaine dans sa résidence pour 14 jours”, a indiqué son bureau sur sa page Facebook.

“Il ne présente pas de symptomes”, précise le bureau, qui ajoute que, en plus de sa femme, “plusieurs membres de son équipe et des gardes du corps” ont été aussi infectés.

Le jeune pays, indépendant en 2011, et qui émerge de six ans de guerre civile dévastatrice, a déclaré officiellement 339 cas de contaminations au coronavirus et six morts, selon les derniers chiffres publiés lundi par le ministère de la Santé.

Bien que ce nombre soit bas, les agences humanitaires relèvent une augmentation rapide des cas ces derniers jours.

La semaine dernière, le virus a atteint un camp de 30.000 déplacés, sous protection de l’ONU depuis 2013, dans la capitale Juba. Deux cas y ont été confirmés. Un cas a été aussi signalé dans le camp de Bentiu, dans le nord du pays, qui accueille 120.000 déplacés.

Le pays a toujours un grand besoin d’aide humanitaire, même si les deux rivaux, dont la guerre a entrainé beaucoup de violences et de souffrances, Riek Machar et le président Salva Kiir, ont enfin formé un gouvernement d’union nationale en février dernier.

