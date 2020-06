Coronavirus en Afrique : le point de la pandémie

L’Afrique a recencé en 24 heures 10 561 cas supplémentaires d’infection, ce qui porte à plus de 152 631 , le nombre de cas confirmés du Covid-19. Une véritable pic par rapport à la vielle qui pointait 4 724 nouveaux malades. 121 décès ont été enrégistrés, ce qui porte à 4 344 le nombre total des morts déplorés sur le continent. Des chiffres à la baisse par rapport à lundi qui faisait 4 223 morts pour 146 décès enrégistrés. Retrouvez les principales nouvelles sur l‘évolution de la pandémie sur le continent.

#BackToSchool

Class six pupils, Form 5 and Uppersixth students in the Yaoundé 6 subdivision have effectively resumed school for a special term this June 1, 2020. Principals and Head Teachers ensure measures to curb the spread of #COVID19 are strictly respected pic.twitter.com/YSmWzBVki8

CRTV