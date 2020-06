Manchester United : le Nigerian Ighalo prolonge d'un an son contrat

Le prêt de l’international nigérian Odion Ighalo à Manchester United a été prolongé jusqu’en janvier 2021. Le club a fait une annonce officielle sur son site web.

Cette nouvelle met fin aux nombreuses spéculations selon lesquelles il devait retourner dans son club d’origine, Shanghai Shenhua, à l’expiration de son contrat. Le joueur de 30 ans avait insisté pour rester, mais le club chinois semblait jusqu‘à présent inflexible.

Les deux parties sont convenus d’une prolongation de prêt pour qu’Odion Ighalo reste à Old Trafford jusqu’à fin janvier 2021. D’après certaines informations, ce nouveau prêt est assorti d’une option d’achat de l’ordre de 20 millions d’euros, directement liée aux performances sportives du Super Eagle (34 sélections, 15 buts) jusque-là. En outre, les Red Devils prennent en charge l’intégralité du salaire du joueur. La saison de la Premier League devrait reprendre le 17 juin.

Ighalo disputé huit matchs toutes compétitions confondues avec Manchester United cette saison, pour quatre buts inscrits.

Odion Ighalo for Manchester United so far ?



?‍♂️ 8 appearances

✅ 3 starts

⚽️ 4 goals

?️ 1 assist



Not going anywhere.pic.twitter.com/JvLnjktsPm