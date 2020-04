Coronavirus : au Botswana, une bonne partie des dirigeants en quarantaine

Du président de la République, Mokgweetsi Masisi qui sort d’une quarantaine après un voyage en Namibie aux députés en passant par les ministres, c’est quasiment toute l‘équipe dirigeante du Botswana qui a été placée en quarantaine pendant 14 jours.

La décision émane du directeur général de la santé publique, Malaki Tshipayaagae. Une décision consécutive au test positif au nouveau coronavirus d’un membre du gouvernement.

« Vous devez mettre en quarantaine à la maison si vous le pouvez ou, si cela n’est pas possible, nous trouverons un endroit pour vous mettre en quarantaine. Nous allons vous tester le 14e jour et si vous êtes négatif, vous permettre de sortir de la quarantaine », a recommandé M. Tshipayagae.

Un dernier décompte fait état de 13 cas de COVID-19 dont un mort au Botswana. Ce qui a conduit le président Masisi à demander un état d’urgence de six mois. Mais il doit au préalable obtenir l’approbation du Parlement conformément à la Constitution.

À l‘échelle continentale, on dénombre plus de 11 519 cas pour 577 décès et plus de 1500 guérisons.