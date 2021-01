Le ministre des affaires étrangères chinois en visite au Bostwana

Le conseiller d'État et ministre des affaires étrangères chinois Wang Yi, en visite en Afrique, s'est entretenu avec son homologue botswanais Lemogang Kwape sur la coopération bilatérale.

Après un passage au Nigéria et en République démocratique du Congo, Wang a déclaré ici que les relations entre la Chine et le Botswana sont basées sur le respect, la confiance et le soutien mutuels.

La Chine pour qui tous les pays peu importe leur taille sont égaux, adhère au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun.

Il a affirmé qu'un large consensus sur le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la coopération dans divers domaines, atteint par les chefs d'État des deux pays, a joué un rôle stratégique de premier plan dans le développement des relations entre la Chine et le Botswana.

Prochaines étapes : le Botswana, la Tanzanie et les Seychelles.

La Chine apprécie la réaffirmation par le Botswana du principe d'une seule Chine et continuera à soutenir le Botswana dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son indépendance et de son intégrité territoriale, a déclaré M. Wang, ajoutant que les deux parties devraient chérir la bonne situation des relations bilatérales et approfondir la confiance mutuelle.

Wang a déclaré que la Chine est disposée à continuer de renforcer la coopération antiépidémique avec le Botswana afin que les travaux sur les projets de coopération bilatérale puissent reprendre de manière ordonnée et que la lutte contre la pandémie puisse aboutir à une victoire.