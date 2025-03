Covid-19 : 5 ans après, aux origines de la pandémie

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la crise du coronavirus était désormais une pandémie mondiale.

L'OMS estime que près de 15 millions de personnes ont été tuées soit par le nouveau coronavirus, soit par son impact sur des systèmes de santé débordés au cours des deux premières années de la pandémie.

Nous revenons sur la première année de la pandémie, connue sous le nom de COVID-19.

En décembre 2019, les médecins de la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, commencent à traiter un groupe de patients atteints de pneumonie.

La ville de Hebei, une province septentrionale limitrophe de Pékin, compte plus de onze millions d'habitants.

Le 31 décembre 2019, la Chine alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au sujet des patients.

L'OMS est informée que les patients ont été mis en quarantaine et que les autorités ont commencé à suivre les mouvements des patients pour remonter à la source des maladies.

Le 6 janvier, un citoyen taïwanais tombe malade et présente des symptômes grippaux, deux semaines après son retour d'un voyage à Wuhan. Les médecins taïwanais signalent que le patient est mis en quarantaine.

Cela indique que la source de la maladie pourrait avoir une période d'incubation plus longue, d'environ quatorze jours.

La cause est inconnue, mais elle est liée au marché de gros des fruits de mer de Huanan, qui vendait également des animaux.

Cela incite les médecins à suggérer que la maladie est zoonotique, c'est-à-dire qu'elle peut se transmettre entre les animaux et les humains.

Dans une étude publiée dans la revue Nature (lundi 3 février 2020), des scientifiques affirment que le virus pourrait provenir des chauves-souris.

Les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan ont examiné la séquence du génome du virus prélevé sur cinq patients au début de l'épidémie.

Ils affirment que le nouveau coronavirus est identique à 96 %, au niveau du génome entier, à un coronavirus de chauve-souris.

Le 7 janvier, une Chinoise travaillant pour une entreprise sud-coréenne tombe malade et présente des symptômes grippaux. Le lendemain, les centres coréens de contrôle et de prévention des maladies diagnostiquent une pneumonie.

Le 8, les médias d'État chinois rapportent que des experts de laboratoire ont trouvé un nouveau coronavirus dans 15 des 59 cas de grippe en Chine, mais ajoutent que des recherches supplémentaires doivent être menées avant de parvenir à une conclusion.

Le 9 janvier, la Chine a transmis le génome du virus aux laboratoires du monde entier.

Le 11 janvier, un homme de 61 ans meurt à Wuhan après avoir développé une pneumonie sévère. Il s'avère qu'il avait été admis à l'hôpital pour une fièvre suspecte le 27 décembre.

Les infections en Chine continuent de se multiplier et, en l'espace de quinze jours, des cas sont signalés en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud, puis dans d'autres pays d'Asie.

Le Nouvel An chinois approchant à grands pas, l'inquiétude grandit quant à la propagation du virus. En Chine, des millions de personnes se préparent à se rendre dans leurs familles dans tout le pays et à l'étranger.

Les aéroports du monde entier commencent à dépister les températures élevées ou les signes de fièvre chez les personnes en provenance de Wuhan.

Le 21 janvier, les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis confirment qu'ils ont eu le premier cas américain du virus. Le patient, dans l'État de Washington, était récemment rentré de Wuhan.

Nancy Messonnier, M.D., directrice du Centre national pour l'immunisation et les maladies respiratoires au CDC, a déclaré aux Américains : "Nous nous préparons à faire face à l'attendu, à l'inattendu et à l'inimaginable".

Puis la confirmation finale arrive. Les scientifiques affirment que le virus ressemble à ceci :

Comme le SRAS, il s'agit d'un coronavirus, mais celui-ci est différent et on l'appelle le nouveau coronavirus.

Le virus a ensuite été baptisé "coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2" (SARS-CoV-2).

La maladie qu'il provoque est connue sous le nom de COVID-19.

Le lendemain, la Chine met en quarantaine toute la ville de Wuhan et d'autres villes de la province de Hubei, située au centre du pays.

Il s'agit d'une quarantaine à grande échelle. Une quarantaine à grande échelle, différente de toutes les précédentes.

Le nombre de cas continuant à augmenter, tant en Chine qu'à l'étranger, les pays du monde entier commencent à évacuer leurs citoyens.

À la fin du mois de janvier, vingt-trois pays signalent des cas de coronavirus sur tous les continents et l'Organisation mondiale de la santé déclare que l'épidémie de Wuhan doit désormais être traitée comme une urgence sanitaire mondiale.

Le directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en a fait l'annonce lors d'une réunion au siège de l'organisation des Nations unies à Genève.

"La décision de déclarer une PHEIC (procédures concernant les urgences de santé publique de portée internationale) a été prise principalement en raison des signes de transmission interhumaine en dehors de la Chine", explique M. Ghebreyesus.

Les médecins craignent que le virus ne se propage avant d'être détecté s'il pénètre dans des pays moins développés.

Dans le monde entier, les grandes conférences et les foires commerciales sont annulées, les bateaux de croisière sont arrêtés et mis en quarantaine, et les entreprises contraintes de fermer leurs portes subissent des pertes financières.

Les frontières sont fermées et les touristes sont rapatriés.

En mars, on s'inquiète d'une pénurie mondiale de vêtements de protection (EPI), alors que la demande d'équipements pour les médecins, les travailleurs de la santé et, désormais, le grand public, augmente.

Face à l'inquiétude croissante suscitée par la propagation du virus, les compétitions sportives internationales sont reportées.

À l'OMS, M. Ghebreyesus déclare que le monde est confronté à une pandémie.

"Nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d'inaction. C'est pourquoi nous avons estimé que le COVID-19 pouvait être qualifié de pandémie".

Lors de la première vague européenne, l'Italie et l'Espagne ont été durement touchées, les hôpitaux et les morgues s'efforçant de faire face à l'afflux de patients gravement malades, dont beaucoup n'ont pas survécu.

Partout dans le monde, des pays se sont fermés et ont pris des mesures pour contenir le virus.

Les rues commerçantes et les hauts lieux touristiques se taisent.

Au fil de l'année, on cherche des traitements comme le plasma thérapeutique, d'anciens médicaments comme le BCG sont réutilisés dans des essais, certains médicaments comme la dexaméthasone et les corticostéroïdes se révèlent utiles pour certains patients hospitalisés.

Entre-temps, la recherche de vaccins efficaces se poursuit.

Alors que les confinements entraînent une réduction des cas de COVID-19, les pays commencent à autoriser timidement la réouverture des entreprises, mais le monde a changé.

La distanciation sociale et le port du masque dans les magasins et les transports deviennent obligatoires, car les scientifiques en savent plus sur la manière dont le virus se propage dans les gouttelettes et les aérosols expectorés (respirés) par les personnes infectées.

Avec la rentrée des classes et le retour à la vie normale, les pays du monde entier commencent à connaître un second pic de cas de COVID-19.

À l'approche des vacances d'hiver, les fermetures d'établissements reviennent et de nouvelles règles strictes sont adoptées, mais la course aux vaccins contre le COVID-19 porte enfin ses fruits.

Des centaines de vaccins font l'objet de recherches.

La Chine a développé ses propres vaccins et la Russie a suivi avec Sputnik V.

En décembre 2020, un nouveau vaccin à ARNm de Pfizer BioNTech, qui n'utilise pas de virus vivants ou affaiblis, est approuvé au Royaume-Uni et, en l'espace d'une semaine, il est homologué et déployé.

Margaret Keenan, 90 ans, en a été la première bénéficiaire.

Le prochain à être homologué est un médicament de Moderna, qui appartient lui aussi à la nouvelle catégorie des vaccins ARNm, lesquels utilisent une partie du matériel génétique du virus pour inciter notre organisme à le combattre. Ce vaccin peut également être conservé à la température normale d'un réfrigérateur médical.

L'Université d'Oxford et AstraZeneca sont les prochains à déclarer que leur vaccin plus traditionnel est efficace contre le COVID-19 et qu'il présente l'avantage supplémentaire de ne pas devoir être conservé à des températures négatives comme le vaccin BioNTech de Pfizer.

Le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca a reçu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments en janvier 2021.

Des dizaines de pays ont suspendu l'utilisation du vaccin après que des caillots sanguins inhabituels mais rares ont été détectés chez un petit nombre de personnes vaccinées.

Des études ont ensuite suggéré que les vaccins à ARN messager plus coûteux fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna offraient une meilleure protection contre le COVID-19 et ses nombreuses variantes, et la plupart des pays sont passés à ces vaccins.

En 2023, deux scientifiques dont les découvertes ont conduit aux nouveaux vaccins à ARNm ont reçu le prix Nobel de médecine.

La mise au point de vaccins a permis de freiner la propagation du coronavirus et, au fur et à mesure que le virus mutait en différentes souches, les vaccins ont été modifiés.

Des modélisateurs mathématiques de l'Imperial College de Londres ont estimé que les vaccins ont permis d'éviter le décès de près de vingt millions de personnes dans le monde.

Leurs calculs sont basés sur les douze premiers mois du déploiement des vaccins, de décembre 2020 à décembre 2021.

Ils s'appuient sur des données provenant de 185 pays, mais pas de la Chine.

En septembre 2022, une étude commandée par l'Organisation mondiale de la santé estime que 17 millions de personnes en Europe vivaient avec des symptômes de la varicelle longue entre 2020 et 2021.

Les symptômes du COVID long comprennent la fatigue, les douleurs corporelles, les sautes d'humeur, les problèmes cognitifs et l'essoufflement après la guérison initiale de l'infection par le COVID.

Cinq ans plus tard, le virus est devenu endémique sur tous les continents.

Les bouclages et la distanciation sociale ne sont plus qu'un souvenir.

Si le COVID-19 ne fait plus les gros titres comme autrefois, il est important de se rappeler qu'il circule toujours.

Les autorités sanitaires avertissent que même si le COVID-19 est devenu un virus respiratoire établi comme la grippe saisonnière, le virus continuera d'être fatal pour certains.