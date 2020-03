Côte d'Ivoire : le Français Patrice Beaumelle, nouveau sélectionneur des Éléphants

L’entraîneur Patrice Beaumelle, ancien adjoint de Hervé Renard en Zambie, en Côte d’Ivoire et au Maroc, a été nommé nouveau sélectionneur ivoirien, a annoncé la Fédération de football (FIF) lors d’une conférence de presse à Abidjan mercredi.

Beaumelle aura pour objectif de qualifier les Eléphants pour la CAN 2021 au Cameroun, a déclaré Sory Diabaté, le premier vice-président de la FIF.

Lieutenant de Hervé Renard pendant des années (Zambie, Angola, USM Alger, Côte d’Ivoire, Lille, Maroc) Beaumelle était resté au Maroc après le départ de Renard. Il a gagné deux Coupes d’Afrique avec son mentor: la CAN 2012 avec la Zambie contre… la Côte d’Ivoire en finale, et la CAN 2015 avec justement la Côte d’Ivoire.

Si nous faisions le choix d'un entraîneur qui ne connait pas l'Afrique, nos réalités, notre groupe, nous pensions qu'il aurait du mal à s'adapter.

“Quand nous regardons le contexte actuel, il faut prendre quelqu’un qui connait la maison (…) Il s’agit de reconstruire une équipe en intégrant des jeunes joueurs. Patrice Beaumelle, avec Hervé Renard, nous a montré qu’il a cette capacité (…) Il connait les cadres – ceux qui ont gagné la CAN avec lui – il sait comment faire passer le message”, a expliqué M. Diabaté, qui a aussi souligné l’urgence.

La Côte d’Ivoire (3e du groupe K avec 3 points) accueille Madagascar (1er du groupe avec 6 points) le 27 mars avant de s’y rendre le 31 lors des 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun.

“Si nous faisions le choix d’un entraîneur qui ne connait pas l’Afrique, nos réalités, notre groupe, nous pensions qu’il aurait du mal à s’adapter. Ce ne sont pas les entraîneurs de renom qui ont manqué, qui nous ont approchés. Nous avons fait le choix de la prudence et de la continuité (…) pour ne pas rater ces deux matches”, a-t-il précisé.

“En 2015, quand Renard a décidé de partir, nous l’avons sollicité pour continuer l’aventure. En 2015, il fallait déjà pour nous continuer le travail entrepris avec Hervé Renard mais ça n’a pu se faire. Nous avons gardé de très bon contacts avec Patrice Beaumelle”, a-t-il ajouté.

Beaumelle est le 12e sélectionneur français de la Côte d’Ivoire après notamment Paul Gevaudan, Henri Michel, Sabri Lamouchi ou Philippe Troussier.

Le technicien français succède à l’Ivoirien Ibrahim Kamara limogé en février en raison de mauvais résultats.

Les noms des Français Alain Giresse et Albert Cartier, du Portugais Paulo Duarte et même de l’Italien Massimiliano Allegri avaient été cités par la presse ivoirienne.

Avec AFP