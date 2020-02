Côte d'Ivoire - Football : le sélectionneur des Éléphants remercié

Ibrahim Kamara n’est plus sélectionneur de l‘équipe nationale de football de Côte d’Ivoire. C’est l’annonce faite jeudi par la Fédération ivoirienne de football (FIF) qui n’a toutefois pas donné les raisons de ce limogeage.

Au commencement, un vœu. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football (FIF) avait proposé au président de l’instance faîtière du ballon rond en Côte d’Ivoire, Augustin Sidy Diallo de rencontrer le sélectionneur de l‘équipe nationale, Ibrahim Kamara.

Le communiqué final sanctionnant la rencontre de ce jeudi 20 février 2020 fait état d‘échanges « courtois » entre les deux personnalités. Augustin Sidy Diallo et Ibrahim Kamara ont, à l’issue de cette entrevue, décidé « d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration, à compter de ce jour ».

Arrivé à la tête des Éléphants le 30 juin 2018 en remplacement du Belge Marc Wilmots, le « Special two » ou le José Mourinho ivoirien a déjà décroché 13 victoires en 21 matches officiels et amicaux.

Le sélectionneur de 53 ans est cependant critiqué pour l‘élimination de son équipe en quarts de finale de la CAN 2019 par l’Algérie, vainqueur de l‘épreuve et de la défaite en novembre dernier face à l‘Éthiopie (1 – 2) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun.

Ce qui, de l’avis d’observateurs, ne suffit pas pour expliquer la fin du contrat du « Special two » ou le José Mourinho ivoirien.