Énergie : le Maroc veut s'investir dans l'exploration [Business Africa]

Le Maroc comme acteur majeur dans l’exploration pétrolière et gazière en Afrique ? Un statut que Casablanca veut affirmer malgré les difficultés à pouvoir se positionner sur l‘échiquier mondial.

L’entrée de nombreuses compagnies dans le secteur minier marocain ces dernières années n’est pas étrangère à la décision du pays de relancer l’exploration de ses ressources.

Malgré un siècle à la traîne, Casablanca qui maintient des ambitions de jouer un rôle dans le secteur énergétique mondial œuvre pour attirer d’avantage des investisseurs locaux et internationaux dans le but de développer le secteur.

Le solaire : une alternative pour les compagnies minières

Le solaire comme alternative aux coupures d‘électricité que subissent les compagnies minières en Afrique, une initiative moins coûteuse et durable pour les industries extractives.

Timides au début, et pourtant porteuses et économiques. Les centrales solaires continuent à faire leur chemin et prennent une plus grande place au sein des entreprises d’exploitation comme les sites miniers en Afrique.

Centrale photo voltaïque et panneaux solaires contribuent aujourd’hui au développement économique des pays africains et des compagnies minières installées sur le continent.