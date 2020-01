Panne géante d'Internet dans des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest

Les services internet instables dans une grande partie de l’Afrique de l’Ouest et centrale depuis la journée du jeudi 16 janvier. Selon les premières explications données par les opérateurs de téléphonie mobile dont le géant sud-africain MTN, il s’agit d’un incident survenu sur le câble sous-marin WACS qui relie l’Afrique du Sud au Royaume-Uni et est censé garantir une bonne capacité de la connectivité à Internet.

Conséquence, plusieurs pays comme le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Congo, l’Angola pour ne citer que ceux-là en Afrique centrale ; ou encore la Côte d’Ivoire, le Ghana en Afrique de l’Ouest, et plus loin la Namibie et certaines parties de l’Afrique du Sud sont affectés par l’incident. Même si, faut-il le rappeler, certains opérateurs sont épargnés en raison de leur connexion à des installations autres que le WACS.

Toutes nos excuses pour ce désagrément pic.twitter.com/MYJVQoRGKy — MTN Cote d’ivoire (@MTNCotedIvoire) January 17, 2020

Sur le terrain, pour les consommateurs, ces troubles se traduisent par une perturbation, voire une indisponibilité du réseau internet et parfois, des appels sortants à l’international. Et les opérateurs ne garantissent pas un délai pour résoudre le problème si ce n’est de « concentrer (leurs) efforts » afin de trouver une solution. Qu’en est-il des mesures d’accompagnement aux consommateurs qui ont parfois souscrit à des produits qu’ils n’ont pu consommer ? Ici, tout est question de la politique interne des compagnies.

Si MTN Côte d’Ivoire promet de rembourser les forfaits souscrits à leurs consommateurs, au Congo, par exemple, les compagnies Airtel et MTN ont préféré faire silence sur la question.

Autre conséquence de cette panne internet, les services télévisés et internet de votre chaîne Africanews connaissent quelques perturbations auxquelles nous nous efforçons de trouver rapidement une solution.