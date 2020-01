Kenya : l'embellie du port de Mombasa [Business Africa]

De bons chiffres pour le port de Mombasa au Kenya qui a inscrit son meilleur score en 2019, soit une croissance de 7,3 % dans la manutention des conteneurs.

Avec une manutention de plus d’1,400 millions de conteneurs à vingt pieds en 2019, soit une croissance de plus de 7 % de plus qu’en 2018, le port de Mombasa a inscrit le meilleur score de son histoire.

Ceci, grâce à une croissance des activités de transit et de transbordement et de nombreux investissements. Un bilan qui l’encourage à aller plus loin encore dans ses prévisions de 2020.

Électricité : une nouvelle approche pour Eskom ?

L’Afrique du Sud peut-elle définitivement sortir de l’emprise des délestages ? C’est ce que semble annoncer la politique du nouveau directeur exécutif d’Eskom, la compagnie sud-africaine d‘électricité.

Une nouvelle politique pour sortir définitivement des coupures répétées d‘électricité. Eskom, l’entreprise de distribution sud-africaine d‘électricité a mis en place un nouveau système de gestion, de maintenance de ses centrales à charbon.

Ce qui viendra selon son directeur des opérations, réduire les nombreux délestages auxquels sont confrontées au quotidien les populations.