Nigeria : des bidons d'essence dissimulés dans des cercueils

Les douanes nigérianes ont intercepté mercredi 19 bidons d’essence dissimulés dans deux cercueils. Du carburant fruit de la contrebande.

On le prendrait pour un corbillard. Tant la Mazda 626 transportait deux cercueils. Et en soulevant ces bières, on penserait que ce sont des humains qui s’y trouvaient pour être conduits à leur dernière demeure.

Mais en interceptant le prétendu croque-mort, les douanes de l‘État d’Ogun (sud-ouest) ont découvert 19 bidons d’essence de 25 litres en lieu et place des cadavres humains.

« Les objets en question ont été acheminés par un passeur avec l’intention de les faire passer en contrebande de l’autre côté de la frontière vers un pays voisin à bord d’une Mazda 626 portant le numéro d’enregistrement Lagos LSD 617 CW », a déclaré Abdullahi Maiwada, porte-parole des douanes d’Ogun.

Il a en outre indiqué que cette prise procède de l’opération « Œil l’aigle », destinée à démanteler les nouvelles pratiques et méthodes expérimentées par des contrebandiers pour échapper aux contrôles des douanes et de la police.

« Nous serons impitoyables envers tout contrevenant, car ce sont des crimes économiques sévèrement punis par notre code pénal », a ajouté M. Maiwada qui a appelé la population à dénoncer toute activité relative à la contrebande dans la région.

La contrebande est fort répandue au Nigeria, surtout en matière de produits pétroliers. Une activité alimentée en grande partie par la corruption endémique dans le pays.