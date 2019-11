Zuma perd en appel, dans une affaire de corruption

Un tribunal d’Afrique du Sud a rejeté l’appel de l’ancien président Jacob Zuma à la suite de son procès pour corruption.

Dans un bref verdict rendu vendredi, la haute Cour de Pietermaritzburg a déclaré l’appel de Zuma irrecevable.

Le tribunal a également rejeté l’appel interjeté par le groupe français spécialisé dans la haute technologie Thales, dans la même affaire.

Zuma, qui a dirigé l’Afrique du Sud entre 2009 et 2018, est accusé d’avoir reçu près de 245 000 euros à titre de garantie pour un énorme contrat d’armes d’une valeur de 3 milliards d’euros en 1999. Il était alors vice-président.

Zuma et Thales ont à plusieurs reprises nié les accusations.

Zuma et Thales ont toujours la possibilité de faire appel devant la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, selon un expert juridique qui a parlé à l’AFP.

Au moment de déposer ce rapport, leurs avocats n’ont annoncé aucune décision.