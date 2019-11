Liberia : démission d'un haut cadre de la lutte anti-corruption pour salaire impayé

Au Liberia, inutile de compter sur J Barnard Nagbe pour faire la langue de bois. C’est avec fracas que le contrôleur de la Commission anti-corruption du Liberia a claqué la porte de l’organe, dénonçant des arriérés de salaire. Dans sa lettre de démission rendue publique ce mardi, ce haut responsable dénonce par ailleurs le non-respect des avantages liés à sa fonction, notamment les primes.

Une situation que M. Nagbe juge « insensée » et « insupportable ». « Je n’ai jamais vécu cette expérience dans ma vie professionnelle et je ne suis jamais prêt à supporter ce non-sens. Je ne peux pas et ne travaillerai jamais sans salaire », écrit-il dans sa tirade relayée par le site FrontPage Africa.

Les autorités libériennes n’ont pas encore réagi aux accusations de J Barnard Nagbe. Mais à en croire le site d’informations, la sortie de ce haut responsable n’est qu’une illustration des problèmes du gouvernement libérien à assurer le paiement régulier des salaires de ses fonctionnaires. Les agents de santé ainsi que certains fonctionnaires tels que les enseignants et députés auraient également accumulé des arriérés, entraînant des démissions en cascade, assure FrontPage Africa.

Depuis son arrivée aux affaires, le chef d’Etat George Weah doit conjuguer avec une insistante crise économique qui a suscité une vive contestation au sein de la société civile et de l’opposition qui réclament des mesures pour améliorer les conditions de vie. Pris dans l‘étau de ces revendications, le président libérien a promis de redoubler d’efforts pour répondre aux exigences de son peuple.