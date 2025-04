La version éthiopienne du "Bachelor" crée la polémique

Le principe est simple : dix Éthiopiennes rivalisent pour séduire Messiah Hailemeskel, un courtier en assurances texan de 37 ans, issu de la diaspora Habesha, dans un format similaire à celui de la téléréalité américaine The Bachelor.

Cependant, en Éthiopie, où la séduction est traditionnellement moins publique et davantage masculine, une telle émission est inédite.

Dans une culture où les femmes n'ont jamais osé se lancer dans une relation amoureuse, Latey bouscule les normes de genre profondément ancrées et suscite un débat national sur le rôle des femmes dans l'amour.

« Certaines personnes associent cela à des traditions culturelles et se demandent si cela va à l'encontre de ces traditions », explique Sarah Hassen, 26 ans, l'une des candidates. « Certaines ont trouvé courageux de la part d'une femme de dire : “Voilà ce que je veux” et d'être ouverte à le partager. »

« Le concept d'une émission de rencontres est entièrement occidental », explique le vlogueur éthiopien Semere Kassaye.

« En Éthiopie, les rencontres amoureuses ont toujours été une affaire privée, entretenue avec soin et portée à l'attention de la famille ou de la société seulement lorsqu'elle atteint un certain niveau de maturité. »

La gagnante de Latey, Bethel Getahun, est en désaccord avec les critiques qui affirment que l'émission dévalorise les femmes.

M. Semere, 41 ans, estime également que l'émission dévalorise les femmes, les traitant comme des objets à acquérir.

Plusieurs téléspectateurs ont exprimé le même avis : un commentateur sur YouTube a écrit : « Mesdames, vous n'êtes pas un objet que l'argent peut facilement vous séduire.»

"L'objectif est de représenter différents types de femmes"

Un autre a demandé : « Beaucoup de créativité dans la production, mais si c'est contraire à la culture, à quoi bon ? »

Mme Bethel reconnaît que le concept de femmes en compétition ouverte pour un homme est contraire aux traditions éthiopiennes, mais insiste sur le fait que la série va au-delà de son principe central.

« L'objectif de la série est de représenter différents types de femmes », explique-t-elle.

« Si vous avez vu les épisodes, vous constaterez que chaque femme présente des difficultés, des parcours et des aspects différents, souvent peu exprimés ou représentés dans les médias éthiopiens. »

Latey y parvient sans conteste. Les femmes – parmi lesquelles des directrices d'hôtel, des hôtesses de l'air et des comptables – tissent rapidement des liens, partageant leurs histoires personnelles entre elles et avec les téléspectateurs.

Dans l'une des scènes les plus poignantes, l'actrice Vivian révèle avoir fui l'Érythrée pour l'Éthiopie, un pays voisin qui impose une conscription militaire illimitée à tous les citoyens valides.

Vivian s'est rendue seule en Éthiopie et n'a pas revu sa mère depuis cinq ans. «Elle me manque terriblement», dit-elle en larmes.

Ailleurs, Rahel, mannequin, explique avoir abandonné l'école pour cumuler plusieurs emplois et subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, tandis que d'autres femmes ont des conversations émouvantes sur le deuil et leur respect pour ceux qui les ont élevées.

En dévoilant la réalité de ces femmes – et leurs désirs romantiques –, Latey a consolidé sa place comme « sujet de son époque », explique la productrice Metasebia Yoseph.

Dans le cadre de la compétition, les femmes ont participé à des épreuves de basket-ball et de boxe.

Mme Metasebia, cofondatrice de D!nkTV, la société de production de Latey, affirme que l'émission a « fait des vagues », mais qu'elle est loin d'être un affront à la culture éthiopienne.

«Tout d'abord, elle n'est pas hypersexualisée », affirme-t-elle.

« Nous en restons aux étapes plus innocentes, celles où l'on apprend à se connaître, des rencontres amoureuses. »

Elle ajoute que l'émission invite également ses téléspectateurs à s'interroger sur le concept de culture, « suscitant un dialogue sur la question : "Quelle est notre culture ? Sommes-nous un monolithe ?" »

Adapter une formule de téléréalité universelle à l'Éthiopie a enchanté de nombreuses personnes. Un fan a d'ailleurs commenté : « J'adore la prise de risque, compte tenu de notre réserve sociale… J'ai toujours rêvé de voir d'autres émissions en version éthiopienne. C'est un moment révolutionnaire. »

Un deuxième téléspectateur a écrit : « Je n'aurais jamais imaginé regarder The Bachelor en Éthiopie, mais vous avez fait un excellent travail pour lui donner vie. »

Une deuxième saison

Forte de ce succès, D!nk TV prévoit une deuxième saison. Cette fois, explique Mme Metasebia, une femme célibataire pourrait choisir son partenaire parmi dix candidats masculins.

« Nous recevons beaucoup de retours du public, les gens veulent que les rôles soient inversés », explique-t-elle.

Quant à Mme Bethel et M. Messie ? Malheureusement, leur histoire d'amour a pris fin.

« C'est une relation à distance, car il est actuellement aux États-Unis avec son fils. C'est donc très difficile… Je ne sais pas vraiment où cela va nous mener », dit-elle.

Mais Mme Bethel reste proche de certains de ses camarades candidats, qu'elle appelle affectueusement sa « sororité ».

Elle est fière que Latey ait mis en lumière « le côté romantique de l'Éthiopie » et est convaincue que l'émission contribuera à une meilleure représentation des femmes dans les médias éthiopiens.

« C'est une nouvelle façon de mettre en valeur les femmes et leur façon de s'exprimer », dit-elle.