Barrage sur le Nil : « la réunion s'est bien déroulée » (Trump)

Selon les protagonistes et le médiateur le président américain Donald Trump, la rencontre ministérielle entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie au sujet du barrage sur le Nil Bleu s’est tout de même « bien déroulée ».

Cette réunion de Washington, débouchera-t-elle sur des conclusions conciliantes de manière à anticiper toute crise diplomatique entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie à propos du barrage sur le Nil Bleu ?

Si l’optimisme est pour l’instant permis, il est tout de même justifié. Tant les propos du médiateur sont plus que rassurants. « Je viens tout juste de rencontrer des représentants éminents d’Égypte, d’Éthiopie et du Soudan pour les aider à résoudre leur différend de longue date sur le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, l’un des plus grands au monde actuellement en construction. La réunion s’est bien déroulée et les discussions se poursuivront pendant la journée », a tweeté Donald Trump.

