Afrique - Russie : vers des partenariats gagnant-gagnant

Donner un nouvel élan aux relations entre le continent africain et la Russie, c’est l’objectif ambitieux du Sommet Russie-Afrique organisé à Sotchi les 23 et 24 octobre.

Une toute première édition co-présidée par le Président Vladimir Poutine, et son homologue égyptien, le président Abdel Fattah Al-sissi, également président en exercice de l’Union Africaine.

Devant plus de 40 chefs d’Etat Africains réunis et les milliers de participants, Vladimir Poutine a réaffirmé la nécessité d’intensifier le volume des échanges entre la Russie et l’Afrique.

C’est donc un nouveau signe de coopération qui reprend avec la Russie dans tous les domaines

Le président malien IBK a pour sa part estimé qu’il y avait une nouvelle donne, une nouvelle ère, à l’aune de laquelle tout est en train d’être repensé, un nouveau signe de coopération qui reprend avec la Russie dans tous les domaines.

Au delà des traditionnelles commandes militaires, le Mali comme d’autres pays africains, compte sur l’expertise russe pour développer d’autres secteurs et à ce propos, le Vice-Ministre Russe de l’Energie, Pavel Sorokin, a déclaré que Moscou a aussi besoin de l’Afrique. “Nous sommes tous sur la voie de la croissance et que cela signifie que nous devons coopérer dans l’intérêt de chacune de ces parties. Si la Russie peut apporter beaucoup au continent, le pays ne se positionne pas en sauveur, mais en partenaire d’affaires gagnant-gagnant”.

Le sommet se tiendra désormais une fois tous les 3 ans en alternance entre le continent et la Russie.