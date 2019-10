Freerunning : parcours à travers les toits d'une ville déclarée "patrimoine de l'humanité"

Ces images dignes d’une production hollywoodienne ne sont pas une fiction, mais bien le parcours Redbull art of Motion 2019 à Matera, en Italie.

18 athlètes, dont 12 hommes et 6 femmes étaient en lice, pour le titre sur les toits de la capitale européenne de la culture de l’année 2019.

Le Marocain Alaoui Mohamed, a été l’heureux vainqueur de la catégorie masculine, et l’Américaine Sydney Olson, pour la catégorie féminine.

Un exploit pour ces jeunes qui ont dû se surpasser pour effectuer des sauts vertigineux et des escalades au milieu de cette ville de pierre, un véritable labyrinthe vieux de plusieurs siècles.

Red Bull Art of Motion a fait ses débuts en Italie, et la belle et vieille ville de Matera a rendu l‘événement plus unique du fait de son architecture ancestrale. Elle a été déclarée patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.