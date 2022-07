Libye : pérenniser l'artisanat des bijoux en filigrane

En Libye, l’Académie libyenne des métiers traditionnels de l'or et de l'argent s’est fixée comme challenge, pérenniser un art libyen en perte de vitesse depuis des décennies : la fabrication des bijoux traditionnels en filigrane.

Les précurseurs de cet art, les artisans de la médina de Tripoli ont été formés par des maîtres juifs et plus tard par des Arabes, à la prestigieuse École d'Arts et Métiers fondée à la fin du XIXe siècle.

Mais le coup d’Etat de 1969 sonnera le glas de l’artisanat dans le pays.

"Vers 1983 ou 1984, même l'État était contre les artisans. Il a sapé les métiers traditionnels et a participé à leur destruction. Certains de nos jeunes hommes ont choisi l’armée, d’autres ont changé de profession.", souligne Abdelnasser Aboughress, fondateur de l'Académie libyenne des métiers traditionnels de l'or et de l'argent

Abdelnasser Aboughress tente donc de transmettre son savoir. Parmi ses étudiants figure Fatima Boussoua, dentiste et enseignante à l’université de Tripoli.

"J'aimerais que nous puissions, au moins, avoir des artisans libyens pour préserver notre patrimoine. C'est vraiment contrariant de n'avoir personne pour le soutenir.", explique l'étudiante

Des jeunes font aussi partie de cette académie. A l’image d’Abdelmajid Zeglam n'a que 12 ans, mais ses créations font déjà recette.

" Au début, j'avais peur d'échouer parce que je suis trop jeune, mais ma mère m'a encouragé. Je veux travailler comme ingénieur pétrolier le matin et comme bijoutier le soir.", explique le jeune étudiant.

Si devenir un véritable expert nécessite des années de formation, les élèves d'Aboughress produisent déjà des œuvres destinées à être vendues en ligne ou au sein de l’académie.