L'enjeu des "smart workplaces" en Afrique [Sci-tech]

Notre futur lieu de travail sera vraisemblablement un bureau intelligent, connecté qui mettra en avant le bien-être, la créativité et la productivité des salariés.

Les collaborateurs n’ont plus de bureau attribué et disposent d’un espace intégralement connecté. Ils évoluent dans un environnement de qualité tourné vers l’innovation tels que le confort acoustique, un mobilier confortable et ergonomique et qui tient compte de nouveaux enjeux, tels que la protection des données.

Aujourd’hui, on parle de plus en plus de “smart office” pour désigner ce type de bureaux. Alors, à quoi devrait ressembler concrètement nos futurs lieux de travail ? Nous en parlons dans cette chronique Sci-tech.