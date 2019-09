Zimbabwe : la compagnie de radio-télédiffusion publique échappe à un incendie

Un incendie s’est déclaré dimanche dans la concession de la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC), compagnie nationale de radio-télévision d‘État. Zéro victime humaine et dégâts matériels insignifiants.

De la panique en cette matinée dominicale au sein de la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC). La faute à un incendie qui s’est déclaré dès l’aube dans les parages avant de s‘étendre dans la concession de la compagnie nationale de radio-télévision d‘État.

Mais plus de peur que de mal. D’après les pompiers qui sont intervenus « en temps réel », aucune victime humaine n’a été enregistrée et mise à part les dommages subis par les câbles électriques et des fils barbelés de clôture, les dégâts matériels sont minimes.

La ZBC a été créée en 1980 des cendres de l‘éphémère Zimbabwe Rhodesia Broadcasting Corporation (ZRBC), laquelle avait succédé à la Rhodesian Broadcasting Corporation (RBC) en 1979.

L’entreprise publique gère une chaîne de télévision et quatre stations radio.