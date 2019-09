Le Somaliland en quête d'investisseurs

Le Somaliland est à la recherche d’investisseurs pour stimuler le commerce et, à terme, l‘économie locale. Le territoire semi-désertique de la côte du golfe d’Aden a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991. C’est l’un des principaux exportateurs de bétail. La Banque mondiale fixe son produit intérieur brut à 1,9 milliard de dollars. En 2017, le Somaliland comptait 3,5 millions d’habitants.

Le pays s’est efforcé d’obtenir la reconnaissance de sa souveraineté par la communauté internationale. Ces derniers temps, il a ouvert ses portes aux investisseurs. Entreprise de logistique de renommée internationale, DP world a investi plus de 400 millions de dollars pour soutenir les plans de diversification du gouvernement.Ronald Kato, journaliste chez africanews, qui a passé quelques jours à Hergeisa et dans le port de Berbera, nous en parle.

M. Kato s’entretient avec le ministre des Finances du Somaliland et directeur général de DP World au sujet du programme d’expansion portuaire en cours de l’entreprise. Mais quel est l’impact sur la population locale ?

Joignez-vous à Ignatius Annor pour l‘édition de Business Africa de cette semaine.