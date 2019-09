Jacob Zuma sommé par une banque de rembourser ses prêts

Jacob Zuma, l’ancien président d’Afrique du Sud serait-il devenu insolvable ? Si l’on s’en tient à la presse sud-africaine, l’ancien dirigeant aurait des difficultés à épurer ses créances, jusqu‘à risquer de perdre sa résidence sise dans son village natal, Nkandla, dont la réfection avait créé la controverse en 2016.

Il avait notamment été accusé d’avoir utilisé de l’argent public pour rénover la résidence en y construisant un amphithéâtre, une piscine et un enclos pour le bétail. La Cour constitutionnelle avait alors jugé qu’il avait enfreint la Constitution et l’avait sommé de rembourser une partie des 23 millions de dollars car la totalité de cette somme n’avait pas contribué à renforcer sa sécurité comme cela était convenu.

Zuma s‘était alors tourné vers la banque VBS pour un prêt de 500 000 dollars. Toutefois, après quelques versements dès août 2018, l’ancien chef d’Etat aurait rarement versé les montants négociés avec la banque ? Selon des documents judiciaires consultés par les supports News24 et TimesLive, Jacob Zuma aurait encore des arriérés de 38 000 dollars qu’il devrait rembourser au plus tard samedi selon une sommation de la banque. Sinon, elle pourrait confisquer la résidence de Nkandla.

Pour l’heure, l‘équipe juridique de Jacob Zuma n’a pas réagi à ces accusations. Toutefois, cité dans une autre affaire selon laquelle il aurait gardé par devers lui 30 millions de dollars appartenant à Mouammar Kadhafi, l’ancien président sud-africain avait ironisé sur l‘état de ses finances. Il avait notamment estimé qu’il avait des difficultés à payer ses avocats pourtant on le crédite de plusieurs millions de dollars.

Sigh! I owe millions in legal fees… I’ve asked you to assist with that one title deed in order for me to sell that house. I now hear that I have been keeping money belonging to my late brother Gaddafi. Where’s this money because His Majesty knows nothing about it? https://t.co/HputtXav1f