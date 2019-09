Mondial-2022 : le Liberia dénonce une attaque contre ses joueurs en Sierra Leone

La Fédération libérienne de football a dénoncé l’accueil réservé samedi à sa sélection en Sierra Leone où elle a été attaquée par des supporters armés, et empêchée de s’entraîner en vue du match retour des qualifications au Mondial-2022, dimanche.

“Nos joueurs ont été attaqués par des supporters de la Sierra Leone à l’aide de pierres, de bouteilles et de couteaux”, a dit à l’AFP par téléphone Mustafa Raji, président de la Fédération libérienne.

“Ils ont bloqué les joueurs et les ont empêchés de monter dans le bus, du coup, ils n’ont pas pu s’entraîner au stade Siaka Stevens de Freetown”, comme le prévoient les règlements de la Fifa, a-t-il ajouté de la capitale sierra-léonaise.

“Nous ne sommes pas en sécurité à Freetown. Nous sommes très inquiets pour notre sécurité et celle des joueurs”, a-t-il dit.

Le Liberia avait remporté mercredi 3 à 1 le match aller de ce tour préliminaire des qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

It’s sad when what’s supposed to be the most beautiful and unifying game; turn into violence, thus causing supporters to attack players in this 21st century. As former Technical Director of the Lone Star, I witnessed similar incident in Congo, Brazzaville; where we were stoned— pic.twitter.com/WzeHExhlxK