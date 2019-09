Violences xénophobes : l'opérateur mobile MTN annonce la fermeture temporaire de ses agences au Nigeria

Le géant sud-africain MTN, leader des télécommunications en Afrique, a annoncé mercredi qu’il fermait toutes ses agences au Nigeria, son plus grand marché avec 190 millions d’habitants, après une série d’attaques sur ses magasins en réponse aux violences xénophobes qui se propagent en Afrique du Sud.

“Afin d’assurer la sécurité de nos clients, de nos employés et nos partenaires nous avons décidé d’interrompre nos activités et de fermer nos agences jusqu‘à nouvel ordre”, a fait savoir le porte-parole de MTN dans un communiqué, après des attaques sur des agences du groupe à Lagos, Ibadan (sud-ouest) et Uyo (sud-est).

Le marché nigérian représente un tiers du chiffre d’affaire total de MTN mais la compagnie sud-africaine est régulièrement au centre de contentieux qui l’opposent au gouvernement nigérian.

D’autres sociétés sud-africaines, notamment Shoprite, qui possède de nombreux supermarchés sous leur franchise, ont été visées dans des attaques, ou des tentatives de pillage mardi soir et mercredi.

Cela fait suite à des appels à la vengeance ou au boycottage lancés sur les réseaux sociaux et partagés par des centaines de milliers d’internautes.

Le gouvernement nigérian a également décidé de boycotter le Forum économique mondial Afrique qui s’est ouvert mercredi au Cap.

Cinq personnes ont été tuées à Johannesburg et près de 200 arrêtées dans des émeutes xénophobes qui secouent depuis dimanche l’Afrique du Sud.

On ne connaît pas la nationalité des victimes, et le ministre sud-africain de la Police a assuré que “le plus grand nombre” des victimes sont sud-africaines.

Toutefois, l’Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, est le théâtre régulier de violences xénophobes, nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté.

AFP